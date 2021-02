Spectaculaire eerste foto’s van de Marsrover

Na een knappe landing is Marsrover Perseverance gisteren op Mars aangekomen. Nasa brengt meteen de eerste foto’s naar buiten van de rode planeet.

De robot heeft al een grote hoeveelheid stalen verzameld, die worden doorgestuurd naar de aarde, zodat ze kunnen worden onderzocht op leven. Dat maakte Nasa vandaag bekend op een persconferentie, waarop de ruimtevaartorganisatie ook de eerste foto’s toonde.

Meest spectaculaire beeld is gemaakt vanuit de ‘jetpack’ die voor de zachte landing zorgde. Op de foto is zelfs te zien hoe het stof opstuift vlak voor de Marsrover de grond raakt. Maar er zijn ook mooie beelden van het oppervlak van de planeet zelf en zelfs een foto waarop te zien is hoe de Perseverance vlak boven de planeet zweeft.

NASA/JPL-CALTECH / AFP

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona / AFP