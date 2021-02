Of je van koud douchen houdt, hangt af van je genen

Koud douchen is populair, omdat mensen zijn gaan geloven dat het gezond is. Sommigen noemen het zelfs een fijn begin van de dag. Lukt het jou maar niet om eraan te wennen, geef het dan gewoon op. Mogelijk hoor je niet bij de 20 procent mensen met een bepaalde genetische mutatie.

Zweedse onderzoekers hebben een specifieke gen-mutatie ontdekt bij een vijfde van de mensen, die hen beter bestand maakt tegen koude condities. Door deze mutatie maken ze het eiwit α-actinin-3 niet aan.

“Het lijkt erop dat mensen zonder dit eiwit beter in staat zijn om warm te blijven en dus beter kunnen leven in koudere klimaten,” zegt fysioloog Håkan Westerblad van het Karolinska Instituut. “We kunnen nu aantonen dat het verlies van dit eiwit tot een grotere veerkracht leidt tegen de kou en we hebben ook het mogelijke mechanisme erachter vastgesteld.”

De onderzoekers vroegen 42 mannen om in een bak water van 14 graden te gaan zitten. Dat deden ze twee uur lang in periodes van 20 minuten met steeds 10 minuten pauze. Van degenen met de genetische mutatie hield 69 procent zijn lichaamstemperatuur boven de 35,5 graad. Van de anderen was dat maar 30 procent.

De mutatie maakt dat deze mensen beter tegen koud water kunnen, maar vermoedelijk lopen ze ook meer risico op diabetes type 2 en obesitas, schrijven de onderzoekers nog.