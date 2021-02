Biontech-baas Şahin: “Tegen het einde van de zomer groepsimmuniteit”

Europa bereikt deze zomer groepsimmuniteit tegen Corona. Dat zegt Ugur Sahin, oprichter en directeur van Biontech. Hij denkt dat de optelsom van mensen die corona hebben gehad (en overleefd) en mensen die zijn ingeent er aan het eind van de zomer toe leidt dat de epidemie tot staan komt, omdat het virus onvoldoende nieuwe slachtoffers heeft. De pandemie komt dan tot stilstand. Volgens Faqt zei Sahin dat op een digitaal congres.

En de mutanten dan? “Ik maak me niet veel zorgen over de mutaties, maar we moeten voorbereid zijn.” Ugur Sahin zegt dat we processen moeten opzetten om snel gemodificeerde varianten van het vaccin te produceren.