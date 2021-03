Corona vaker bij kappers en in de horeca

Uit talrijke internationale studies weten we al dat de horeca een plaats is waar veel mensen besmet raken. Er is nu ook een Nederlands onderzoek dat dat bevestigt.

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad, ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers blijkt corona vaker voor te komen, blijkt uit een studie van GGD West-Brabant. Het AD schrijft daar over.

In een onderzoek uit Chicago staat de horeca bovenaan als plaats waar mensen besmet zijn. Dat onderzoek is gepubliceerd in Nature