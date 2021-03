Zoveel groente en fruit moet je eten voor het grootste gezondheidsvoordeel

Slechts een kwart van de Nederlanders eet genoeg groente en fruit per dag, blijkt uit cijfers van het CBS. Tenminste als je de aanbeveling van het Voedingscentrum aanhoudt van 250 gram groente en 200 gram fruit per dag. En dat is helemaal niet zo’n gekke schatting.

Uit een grote overzichtsstudie van meer dan 26 onderzoeken met in totaal ruim 2 miljoen deelnemers uit 29 landen blijkt dat nagenoeg de optimale hoeveelheid te zijn. Sommigen denken dat je eigenlijk nog veel meer groente en fruit zou moeten eten, maar dat levert volgens de onderzoekers geen extra gezondheidsvoordeel meer op. De bevindingen, die in het gerenommeerde vakblad Circulation verschenen, op een rij: