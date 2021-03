Heel veel ex-Covid-patiënten worden depressief

Meer dan de helft van Amerikaanse volwassenen die COVID-19 hebben gehad, vertonen symptomen van depressie, zegt een Harvard-studie. Velen meldden slaapproblemen of concentratiestoornissen, verminderde eetlust, voelde zich moe of vond weinig plezier in het leven.

Het onderzoeksteam, geleid door het Massachusetts General Hospital en de Harvard University, stelde vast dat de depressie ernstiger werd als de Covid ernstig was. Patiënten die zeer ziek waren van Covid hebben vijf keer zo veel kans op symptomen die verband houden met depressie.