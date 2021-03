Studie: we verspreiden de meeste virusdeeltjes in het begin van de middag

Mensen verspreiden mogelijk meer coronavirusdeeltjes in het begin van de middag. Dat zou dan ook het beste tijdstip zijn om een coronatest af te nemen.

De resultaten uit de voorlopige studie, die in vakblad British Medical Journal, verscheen, wijzen uit dat er minder vals negatieve coronatestuitslagen zijn bij tests die aan het begin van de middag zijn uitgevoerd, vergeleken met andere tijdstippen.

Candace McNaughton van de Amerikaanse Vanderbilt University onderzocht samen met collega’s 30.000 PCR-tests en ontdekte dat er een piek was in positieve resultaten rond 14 uur ‘s middags.

Het kan zijn dat er verschillende groepen meer op bepaalde tijdstippen langskomen voor een test, maar een waarschijnlijkere verklaring is dat we in de vroege middag meer virus afgeven, vanwege dagelijkse fluctueringen in hoe ons immuunsysteem reageert op het virus, aldus de onderzoekers.

Eerdere studies wezen ook al uit dat de symptomen en verspreiding van het griepvirus variëren gedurende de dag. Een andere verklaring is dat het neussnot anders is op bepaalde tijdstippen en zo invloed heeft op de coronatests, zegt dr. Rachel Edgar van Imperial College London, niet betrokken bij de studie.

De timing van tests is in het bijzonder belangrijk voor sneltests, omdat die over het algemeen toch wat minder betrouwbaar zijn. Door ze vaker af te nemen rond 14 uur ‘s middags is de kans op vals negatieve resultaten kleiner. “Hoewel het belangrijk is om te achterhalen wat de reden is van de variatie, suggereert het bewijs hoe dan ook dat Covid-19 midden op de dag vaker wordt vastgesteld. Dus zeker bij mensen met minder virusdeeltjes loont het om de test rond die tijd af te nemen,” aldus Edgar, die het onderwerp bestudeert.