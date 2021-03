Vesuvius doodde de mensen in Pompeï in een kwartier

De beroemde uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 voor Christus is opnieuw onderzocht. Wat opviel: binnen een kwartier waren de inwoners van Pompeï dood.

Toen de vulkaan uitbarstte, overleden naar schatting 2.000 inwoners van de oude Romeinse stad bij Napels. Ze werden niet overspoeld door lava, maar stikten door de giftige gassen en het neerdalende as, waarna ze werden bedekt met vulkanisch puin, zodat ze millennia later als versteend tevoorschijn kwamen.

De onderzoekers van onder meer de universiteit van Bari hebben kunnen achterhalen hoe lang de zogenoemde pyroklastische stroom duurde. De dikke, snel bewegende stroom van stollende lavadeeltjes, vulkanisch as en hete gassen kwam minuten na de uitbarsting al in Pompeï aan.

De dodelijke wolk had een temperatuur van meer dan honderd graden en kwam met een snelheid van honderden kilometers per uur langs de vulkaanhelling naar beneden.

De studie bevestigt dat de inwoners van Pompeï geen enkele kans hadden om te ontsnappen. De meesten stikten in hun huizen, in hun bed of op straat. De stroom van gas, as en lava overspoelde de stad in 10 tot 20 minuten tijd.

“Die 15 minuten binnenin die helse wolk moeten eindeloos hebben geduurd. De inwoners konden zich niet voorstellen wat er gebeurde. De mensen in Pompeï leefden met aardbevingen, maar niet met vulkaanuitbarstingen dus ze werden compleet verrast en weggevaagd door de gloeiende aswolk,” aldus onderzoeker Roberto Isaia, van het Vesuvius Observatory van de INGV.