Waarom jonge vrouwen meer bijwerkingen ervaren van vaccins

Het gros van de meldingen van bijwerkingen na een prik met welk coronavaccin dan ook komt van jongere vrouwen onder de zestig. Zo gek is dat niet, legt dr. Vivek Cherian uit aan Business Insider.

"Je immuunreactie bepaalt in essentie je bijwerkingen," stelt Vivek. In het algemeen hebben vrouwen en jongere volwassenen de ernstigste bijwerkingen na hun prik, ongeacht de dosis of fabrikant.

Bij alle drie de goedgekeurde vaccins in de VS - die van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson - rapporteren jongere volwassenen vaker vermoeidheid, hoofdpijn en pijn waar geprikt is dan oudere volwassenen.

Ons immuunsysteem werkt slechter naar mate we ouder worden dus de lichamen van oudere mensen werken niet zo hard om zich te verdedigen tegen onbekende indringers, zoals het vaccin. Als gevolg zijn de bijwerkingen milder en komen ze minder vaak voor, legt Cherian uit.

Vrouwen reageren sterker op allerlei vaccins, zoals de griepprik en polio- of mazeleninentingen, dus het is eigenlijk geen verrassing dat ze ook bij het coronavaccin meer klachten melden, meent de arts. Volgens Cherian heeft dat waarschijnlijk te maken met het hogere gehalte van het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. "Testosteron neigt ernaar het immuunsysteem te onderdrukken, waar oestrogeen het eerder stimuleert," klinkt het.