Grootste ‘verloren gouden stad’ ooit ontdekt in Egypte

Archeologen noemen het bijna de belangrijkste ontdekking sinds het graf van Toetanchamon: een grote oude stad, die zeker 3000 jaar lang verborgen lag onder het zand bij Luxor in Egypte.

De beroemde Egyptoloog Zahi Hawass kondigde de ontdekking van de 'verloren gouden stad' Aten aan. "Veel buitenlandse missies zochten naar Aten, maar hebben het nooit gevonden," aldus Hawass. Het is de grootste stad uit die tijd, die ooit is ontdekt. "De stad is 3000 jaar oud en dateert van de heerschappij van Amenhotep III en bestond ook nog onder de farao's Toetanchamon en Ay."

Professor Egyptische kunst en archeologie aan de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, Betsy Bryan, noemt het de 'tweede belangrijkste ontdekking sinds het graf van Toetanchamon'. Het team begon in september vorig jaar met graven en vond al snel de overblijfselen van de stad, inclusief juwelen, gekleurde potten, amuletten en stenen met daarop het zegel van Amenhotep III, die in 1354 voor Christus overleed. "Wat het team heeft gevonden zijn de overblijfselen van een grote stad, die goed bewaard zijn gebleven, met bijna complete muren en kamers vol gereedschappen uit het dagelijks leven in die tijd," klinkt het.