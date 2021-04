Er is één coronamutatie die vermoedelijk ‘door het vaccin heen breekt’

Het vaccineren zou een race tegen de klok kunnen worden. Elk moment kan er immers een coronamutant opduiken die de vaccins te slim af is. In Israël is al vastgesteld dat de Zuid-Afrikaanse variant beter in staat is door de 'defensie van het Pfizer/BioNTech-vaccin heen te breken' dan andere vormen van het virus.

Een van de auteurs vertelde zondag tegen persbureau AFP dat hun studie aantoonde dat de Zuid-Afrikaanse variant relatief succesvol is in het infecteren van gevaccineerde mensen. Dat zegt overigens niets over of je nog ernstig ziek kunt worden als je ingeënt bent.

De onderzoekers van de Tel Aviv University vergeleken 400 ongevaccineerde met 400 geheel of gedeeltelijk gevaccineerde mensen. Volgens de studie, die zaterdag als concept is gepubliceerd, was de Zuid-Afrikaanse variant goed voor minder dan een procent van de besmettingen in Israël. "Maar onder de 150 mensen die volledig ingeënt waren en Covid-19 kregen, kwam de variant acht keer vaker voor dan bij ongevaccineerde mensen," aldus de onderzoekers.

"Dit betekent dat het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat weliswaar een heel hoge effectiviteit heeft, mogelijk niet dezelfde bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse variant (B.1.351)," klinkt het.

"De Zuid-Afrikaanse variant is in zekere mate in staat om door de bescherming van het vaccin heen te breken," reageert professor Adi Stern van Tel Aviv University. Stern benadrukt dat niet is onderzocht of de besmette mensen ook ernstig ziek werden, ondanks hun vaccinatie. "Aangezien het maar om een heel klein aantal besmette mensen gaat, is het statistisch gezien betekenisloos om daar iets over te zeggen."