Er bestaat echt zoiets als ‘te veel vrije tijd’: dit is de grens

Je denkt misschien: hoe meer vrije tijd, hoe beter. Maar er zitten grenzen aan, ontdekten onderzoekers. Bij meer dan twee uur vrije tijd per dag is het al zaak om goed na te denken over hoe je die tijd besteedt, anders zou je er zomaar ongelukkiger van kunnen worden.

Eerder onderzoek benadrukte altijd dat tijd belangrijker is dan geld en dat je geld beter uit kunt geven aan ervaringen en vrije tijd dan aan spullen. "Maar onze bevindingen laten zien dat hele dagen om vrij te besteden, net zo ongelukkig maken," zegt Marissa Sharif, marktonderzoeker van de University of Pennsylvania. "Met te veel vrije tijd, voelen mensen zich minder productief en missen ze een doel. Ze worden minder gelukkig en tevreden met hun leven."

Data van bijna 22.000 Amerikaanse volwassenen laten zien dat welzijn toeneemt met meer vrije tijd, maar tot op zekere hoogte. Deze resultaten konden worden herhaald op basis van een oudere dataset van bijna 14.000 werkende Amerikanen.

Vanaf twee uur vrije tijd per dag, is er geen garantie dat je nog gelukkiger wordt van meer tijd. Bij dagelijks meer dan vijf uur vrije tijd nam het welzijn zeker af. Maar het hangt vooral af van hoe mensen hun vrije tijd besteden. Als ze dat op waardevolle manieren doen dus met productieve of sociale activiteiten, die de onderzoekers omschrijven als 'fysiek of mentaal betrokken' dan is het verband met te veel vrije tijd veel zwakker.

Met andere woorden: vijf uur op de bank hangen met je telefoon in je hand, maakt (niet geheel onlogisch) minder gelukkig dan sporten, met vrienden afspreken of vrijwilligerswerk doen. "Ons onderzoek toont aan dat niet alleen het aantal uur vrije tijd belangrijk is voor je geluk, maar ook hoe je die uren besteedt," schrijven de onderzoekers.

Er zitten wel enkele kanttekeningen aan deze studie. Zo zijn de gebruikte datasets al bijna tien jaar oud en is enkel gevraagd aan mensen om zich voor te stellen hoe ze zich zouden voelen met een bepaalde hoeveelheid vrije tijd. Verder zijn de verschillen tussen mensen groot en ook bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd.