Nieuwe satellietfoto toont piepkleine Perseverance in het grote niets van Mars

Er zweeft van alles van menselijke makelij door de ruimte. En soms zet dan de ene satelliet de andere Marsrover per toeval op de foto. Het plaatje dat NASA vrijgaf biedt een heel andere aanblik dan we tot nu toe zagen van de Perseverance.

Op de nieuwe foto van NASA's Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), verzorgt de Perseverance een gastoptreden. Vanaf honderden kilometers boven de rode planeet, lijkt de rover een piepklein stipje in de zuidelijke Séítah-regio van de Jezero-krater.

De afbeelding laat zien hoeveel verschillende instrumenten de mensheid gebruikt om de mysterieuze planeet te onderzoeken, van heel ver weg en van heel dichtbij.

De missie van de MRO, die sinds 2006 in de ruimte is, richt zich primair op studie van de atmosfeer en de geologie van Mars. De Curiosity-rover onderzoekt de Gale-krater om meer te leren over het klimaat, de geologie en de geschiedenis van de planeet zelf.

De Perseverance tenslotte heeft hoofdzakelijk als taak om te zoeken naar leven op Mars, zoals fossielen van microben die er mogelijk ooit leefden toen de planeet natter was dan nu.

Zuid-Seitah, waar de Marsrover nu rond toert, bestaat uit een aantal richels die bedekt zijn met zand en duinen en grote rotsen en stenen. Het is een heel oud gedeelte van de planeet, waardoor er mogelijk nog veel interessants te vinden is.