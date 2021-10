Gevolgen kernoorlog erger dan gedacht: ook de ozonlaag gaat eraan

Een kernoorlog is nog steeds een van de grootste doemscenario's die de wereld kan treffen. De kans erop is misschien niet groot, maar de gevolgen zijn dat wel. Een nieuwe studie concludeert dat de kernbommen ook een groot deel van de ozonlaag vernietigen.

Bij een redelijk kleine kernoorlog waarbij zo'n 5 megaton rook de lucht in gaat, zal de ozonlaag voor 25 procent worden vernietigd, maar gaan bijvoorbeeld de VS en Rusland echt los en komt er 150 megaton rook vrij dan zal driekwart van de ozonlaag verdwijnen. Het duurt zo'n twaalf jaar voor de schade is hersteld.

In eerste instantie zullen de temperaturen op aarde dalen door de rook in de atmosfeer. Die houdt immers het zonlicht tegen. Maar wanneer de rook verdwijnt en een kapotte ozonlaag overblijft, komt er juist veel meer uv-straling op aarde en zal de temperatuur stijgen.

Onderzoeker Charles Bardeen: "Adaptaties die in het begin misschien werken, zullen niet helpen als de temperatuur weer stijgt en de uv-straling toeneemt. Als de rook optrekt, krijgen we te maken met een explosie van uv, met totaal verschillende effecten op de menselijke gezondheid en de landbouw.”

De gevolgen van een kernoorlog zijn dus nog ernstiger dan gedacht. “Naast alle dodelijke slachtoffers die bijna onmiddellijk zullen vallen, zullen de klimaateffecten wijdverbreid zijn,” aldus Bardeen. “Die zien we niet alleen lokaal, op de plek waar de oorlog plaatsvindt, maar wereldwijd, dus we worden er allemaal door geraakt.”