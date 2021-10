Friemelen of gezicht aanraken? Nee, zo herken je een leugenaar écht

Het is een fabeltje dat je een leugenaar ontmaskert door zijn gefriemel, nervositeit of het aanraken van zijn neus. "Vanuit de wetenschap is er amper bewijs dat je een leugenaar aan lichaamstaal kan herkennen," zegt dr. Glynis Bogaard tegen Het Laatste Nieuws.

De rechtspsychologe verklaart: “Als wij experimenten doen en aan de deelnemers vragen of iemand de waarheid vertelt, dan hebben ze het ongeveer de helft van de keren juist (54%). Ze hadden dus evengoed een muntje kunnen opgooien.”

Je kunt de leugen beter herkennen door te luisteren naar wát ze zeggen "Zo weten we dat mensen vager zijn en minder vertellen wanneer ze liegen dan wanneer ze de waarheid spreken. Een waarheidsspreker kan altijd op zijn geheugen terugvallen, ook als de vragen moeilijk zijn. Wie liegt, moet iets verzinnen en kan daardoor vast komen te zitten.

Doorvragen en onverwachte vragen stellen is dan ook een goede tip om een leugenaar in het nauw te drijven. Leugenaars bereiden zich meestal goed voor en zullen hun verhaal niet zo gauw aanpassen als je een bijkomende vraag stelt. Een gebrek aan correcties in het verhaal kan dus ook een indicatie zijn dat er iets niet klopt.”