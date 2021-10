Doorbraak: Voor het eerst varkensnier geplaatst bij mens

Amerikaanse artsen hebben voor het eerst een varkensnier weten te transplanteren naar een mens zonder dat hij direct werd afgestoten. Wetenschappers spreken van een doorbraak.

De artsen in New York hebben vermoedelijk de genen van de nier zo aangepast dat ze niet langer het molecuul bevatten dat voor directe afstoting zorgt, schrijft de NOS.

"Wat ze waarschijnlijk gedaan hebben, is bepaalde menselijke eiwitten in het gen van het varken brengen. Als een orgaan getransplanteerd wordt, wordt dit daardoor niet direct als vreemd herkend door het immuunsysteem en niet afgestoten", zegt Ian Alwayn, hoogleraar transplantatiechirurgie aan het Leids Universitair Medisch Centrum tegen de NOS. "Eerder gebeurde dat al wel succesvol bij apen, maar dit is een doorbraak."

Het experiment werd uitgevoerd bij een hersendode patiënt. Nabestaanden hadden toestemming gegeven. De eerste testresultaten waren 'vrij normaal'. De nier produceerde de normale hoeveelheid urine. Na 54 uur werd het experiment gestopt.

Varkens kunnen een oplossing zijn voor het tekort aan donororganen. Hun organen zijn ongeveer even groot als die van een mens. Aapachtigen zijn eigenlijk geschikter, maar varkens zijn meer geaccepteerd als donor, omdat we ze ook doden om op te eten.