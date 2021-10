Vaccin tegen borstkanker voor het eerst getest bij mensen

Een vaccin tegen de agressiefste en dodelijkste vorm van borstkanker is één stap dichterbij de werkelijkheid. Voor het eerst wordt het middel op mensen getest.

Dat maakte de Cleveland Clinic in de VS dinsdag bekend. Tussen de 18 en 24 patiënten die in de afgelopen drie jaar genezen zijn van triple negatieve borstkanker krijgen drie prikken met steeds een tussenpoos van twee weken. Als alles goed gaat, wordt de test uitgebreid.

Triple negatieve borstkanker komt voor bij 12 tot 15 procent van de patiënten en vaker bij Afro-Amerikaanse vrouwen en bij vrouwen met het BRCA1-gen. Het is een agressieve vorm die vaker terugkomt en uitzaait en bovendien slechter behandelbaar is.

Vaccins zijn tot nu toe alleen getest in het lab of bij dieren, maar de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft nu ook tests op mensen toegestaan. Als het onderzoek slaagt hopen de onderzoekers het vaccin ook aan gezonde mensen te geven die een verhoogd risico lopen op de ziekte, zoals vrouwen met de BRCA1-genmutatie.

"Op de lange termijn hopen we dat dit echt een preventief vaccin wordt dat aan gezonde vrouwen kan worden gegeven om te voorkomen dat ze triple negatieve borstkanker krijgen, de vorm waarvoor we de minst effectieve behandelingen hebben," zegt onderzoeksleider dr. G. Thomas Budd in een persbericht.