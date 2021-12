Opmerkelijk: in de natuur zijn, maakt minder eenzaam

Al voor de coronacrisis voelde bijna een op de tien Nederlanders zich erg eenzaam, blijkt uit cijfers van het CBS. Je zou zeggen dat sociaal contact de enige oplossing is, maar dat is niet zo: ook de natuur gaat eenzaamheid tegen.

Dat is goed nieuws in een lockdown waarin sociaal contact moeilijk is en de natuur opzoeken zo ongeveer nog het enige dat je kunt doen.

Van eenzaamheid word je niet alleen ongelukkig, het is ook slecht voor je gezondheid. Het risico op vroegtijdig overlijden stijgt met 45 procent. Daarmee zou het gevaarlijker zijn dan luchtvervuiling, obesitas of alcoholmisbruik, schrijft The Guardian.

De Britse studie van onder meer King's College London is de eerste die het effect van de natuur op eenzaamheid onderzoekt. Er zijn real-time data gebruikt verzameld via een smartphone-app, in plaats van te vertrouwen op de herinnering van mensen aan hoe ze zich voelden.

De onderzoekers ontdekten dat grote drukte, zoals in steden, eenzaamheid verergerde met gemiddeld 39 procent. Maar als mensen dan de kans kregen om bomen te zien of de buitenlucht of de vogels hoorden fluiten dan daalden de eenzaamheidsgevoelens met 28 procent. De combinatie van contact met de natuur en het gevoel 'erbij te horen' zorgde voor een extra positief effect.

Al langer is bekend dat tijd doorbrengen in de natuur ons welzijn verbetert. Parken in steden kunnen eenzaamheid verminderen door het gevoel van verbondenheid met een plaats te versterken, schrijven de onderzoekers.