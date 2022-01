Vrouwen sterven vaker als hun chirurg een man is

Vrouwen die een operatie ondergaan, hebben meer kans om te overlijden of op complicaties als hun chirurg een man is, volgens een onderzoek onder 1,3 miljoen patiënten.

Het onderzoek, dat operaties analyseerde, variërend van hartbypasses tot heupvervangingen, vond dat vrouwen 32 procent meer kans hadden om te overlijden en 15 procent meer kans op een slecht resultaat als een man de procedure uitvoerde.

Volgens de Canadese studie hadden ze ook 20 procent meer kans om langer in het ziekenhuis te blijven en een 11 procent groter risico op heropname.

Voor mannen maakt het niet uit of de chirurg een man of vrouw is.

Volgens de onderzoekers bewijst hun studie dan ook dat de gezondheidszorg uitgaat van mannen.