Olijfolie verlaagt risico op hartziekte met bijna 20%

Een halve eetlepel olijfolie per dag is gekoppeld aan een lager risico om te overlijden aan ziekten, waaronder hartaandoeningen en kanker, zo blijkt uit een onderzoek.

Voor dat onderzoek werd bijna 30 jaar de voeding van ongeveer 90.000 gezondheidswerkers gevolgd door onderzoekers van Harvard. De groep die de meeste olijfolie gebruikte - in saladedressings, toegevoegd aan voedsel zoals brood, of bij het koken en braden - had een kleinere minder kans te sterven aan vooral hartziekten.

Dr. Marta Guasch-Ferré, de senior onderzoeker die de studie leidde, zei: "Artsen zouden patiënten moeten adviseren om bepaalde vetten, zoals margarine en boter, te vervangen door olijfolie om hun gezondheid te verbeteren."

Olijfolie is een belangrijk onderdeel van het mediterrane dieet en wordt in verband gebracht met een betere gezondheid en een langere levensduur. Het mediterrane dieet bevat ook veel fruit en groenten, evenals noten, peulvruchten, bonen, granen en vis, en een lagere consumptie van vlees en zuivelproducten.

De nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology, is gebaseerd op gegevens van 60.582 vrouwen en 31.801 mannen die in de Amerikaanse gezondheidszorg werken. Ze hadden geen hartziekte of kanker toen de studie in 1990 begon, en vulden elke vier jaar vragenlijsten in.