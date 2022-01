9/11, antivax en seksfeestjes met kinderen: RUG-docent moet stoppen met les in complotten

Kritisch denken, dat is wat universitair hoofddocent Tjeerd Andringa van de RUG, zijn studenten wilde leren. Ondertussen besprak hij de grootste complottheorieën. De Groningse universiteit heeft besloten dat Andringa moet stoppen met het vak.

Studenten van University College, onderdeel van de RUG, trokken aan de bel, schrijft de Groningse Ukrant. Ze voelden zich niet meer veilig bij de leraar. Andringa beweerde onder meer dat inlichtingendiensten seksfeestjes met kinderen organiseerden. Ook suggereerde hij dat vaccinaties autisme veroorzaken en zette hij zijn vraagtekens bij 9/11. De docent mag wel aanblijven aan de RUG, maar mag het bewuste vak niet meer geven.

Andringa zelf zegt studenten alleen maar kritisch te willen leren denken, maar ondertussen kwam de een na de andere complottheorie langs. Een studente, die anoniem wil blijven, getuigt: "In het begin was hij echt heel tof. Ik zat toen in mijn eerste jaar. Hij daagde ons echt uit. Na enkele maanden veranderde dat beeld. Hij gaf ons bijvoorbeeld huiswerk mee waarbij we alternatieve waarheden over klimaatverandering moesten bestuderen. Dan lazen we een artikel dat dit niet echt een groot probleem was. Maar deze artikelen waren nauwelijks academisch te noemen. Soms ging het om een blog uit een obscure hoek van het internet. We keken ook vaak filmpjes."

"Hij verdedigt zich door te zeggen dat hij ons kritisch wil leren denken. Maar het viel iedereen op dat hij studenten die alternatieve waarheden omarmden ’vrijdenkers’ noemde.” Studenten die het niet met hem eens waren, werden anders behandeld. "Dit is destijds ook bij het toenmalige bestuur aangekaart. Dit toonde zich bezorgd, maar er werd geen actie ondernomen.”