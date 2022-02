Waarom muggen juist jou moeten hebben? Het is de kleur van je kleding

Muggen komen op geur af, je zweet, de CO2 die uit je mond komt, maar ze hebben nog een selectiecriterium: de kleur van je kleding. Muggen houden vooral van rood en oranje. Daarover schrijft Scientias.

Wetenschappers schrijven in vakblad Nature Communications dat zodra muggen een aantrekkelijke geur oppikken ze op kleur afgaan en dan dus vooral oranje en rood, maar ook zwart en cyaan. Kleuren als groen, blauw, paars en wit negeren ze.

Uit experimenten blijkt dat muggen een voorkeur hebben voor kleuren met langere golflengten. Zo zien we licht met een golflengte van 650 nanometer als rood en licht met een golflengte van 450 nanometer als blauw. De kleur van de menselijke huid heeft ook een lange golflengte.

Je kunt je dus eenvoudig beschermen tegen muggen door een andere kleur kleding aan te doen. Zo deden de onderzoekers een experiment waarbij een van hen zijn hand in een muggenverblijf stak, waarna er wat CO2 bijgespoten werd. De muggen vlogen er meteen op af. Maar toen de wetenschapper een groene handschoen aan had, bleven de muggen weg.

“Het uitfilteren van die aantrekkelijke kleuren in onze huid of het dragen van kleren waar die kleuren niet in zitten, kan een manier zijn om een muggenbeet te voorkomen,” denkt onderzoeker Jeffrey Riffell.