Nieuwe planeet ontdekt ‘vlakbij’ de aarde

Op 'slechts' vier lichtjaren van de zon hebben astronomen een nieuwe planeet ontdekt. Deze Proxima D is vederlicht en staat relatief dichtbij de aarde.

De exoplaneet (een planeet die rond een andere ster draait dan onze zon) cirkelt rond de ster Proxima Centauri, vandaar de naam Proxima D. Deze ster bevindt zich het dichtst bij ons zonnestelsel, maar is nog altijd 37.842.923.108.478 kilometer ver. Al langer dachten astronomen dat er een planeet rond de ster draait, omdat Proxima Centauri zachtjes schommelt. Dat komt meestal doordat de zwaartekracht van een planeet aan een ster trekt.

De Very Large Telescope (VLT) in Chili bevestigt nu dat vermoeden. De exoplaneet draait in ongeveer vijf dagen om de ster. Dat is vliegensvlug. Ter vergelijking: een andere exoplaneet bij de ster doet er vijf jaar over. In totaal cirkelen er nu vier planeten rond Proxima Centauri.

De planeet is nog maar één keer waargenomen. Er is nog een tweede onafhankelijke waarneming nodig, voor Proxima D officieel tot nieuwe exoplaneet wordt benoemd.