Vanaf welke leeftijd beginnen je hersenen trager te werken?

Het is een volkswijsheid dat al vanaf je 25ste je hersenen trager gaan werken, maar dat is niet zo. Wanneer dat dan wel gebeurt? Vanaf je 60ste ongeveer.

Onderzoekers van de Ruprecht-Karls-Universiteit in Heidelberg onderzochten data van zeker 1,2 miljoen mensen, die online een impliciete associatietest (IAT) invulden, waarvoor ze woorden in categorieën moesten indelen.

Daaruit blijkt dat de reactietijd inderdaad afneemt tussen het 20ste en 60ste levensjaar, maar dat gold niet voor de mentale snelheid, oftewel het tempo waarin de hersenen het juiste antwoord wisten te bedenken. Die bleef gelijk en nam pas na de 60 iets af en vooral bij nog hogere leeftijden.

Wat wel gebeurde: naar mate mensen ouder worden twijfelen ze langer over een antwoord en doen ze langer over het invoeren ervan. Maar hun hersenen werken dus nog ongeveer even snel.