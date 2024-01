Feiten en fabels: Zo heb je de beste kans om verkoudheid te voorkomen

De jaarlijkse griepepidemie is begonnen. Afgelopen week kampten 70 op de 100.000 Nederlanders met 'griepachtige klachten'. Het aantal coronabesmettingen neemt daarentegen af. Het influenza-virus is slechts één van de vele virussen die de mens parten speelt. Wat kun je doen om de kans zo groot mogelijk te maken om aan een invasie van deze miniscule indringers te ontkomen?

Een verkoudheid kan worden veroorzaakt door zo'n 200 virussen. Niet gek dus dat je er als volwassene twee tot vijf keer per jaar last van hebt. Er zijn manieren om te voorkomen dat je zo vaak aan het kuchen slaat.

Feiten

Bovenaan staat: je handen wassen met zeep. Dat is vooral belangrijk voor je gaat eten en voor je je gezicht aanraakt. Je neus warmhouden met een mondkapje of sjaal kan ook helpen om verkoudheid te voorkomen. Tenslotte is een gezonde leefstijl in het algemeen bevorderlijk om virussen op afstand te houden. Eet dus gezond, beweeg genoeg en slaap voldoende.

Fabels

Naar het nut van supplementen en andere middeltjes is veel onderzoek gedaan. De conclusie: vitamine C, vitamine D, Echinacea, gorgelen, gember, knoflook en homeopathische behandelingen hebben geen enkel nut om verkoudheid te voorkomen. Alleen zink kan de kans op besmetting iets verkleinen. Bepaalde probiotica hebben mogelijk effect, maar meer onderzoek is nodig.