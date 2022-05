Joe Navarro decodeerde lichaamstaal voor de FBI. In een gesprek met de Suddeutsche Zeitung legt hij uit hoe je kunt zien of de ander een geheim heeft, wat het betekent als iemand zijn/haar gezicht blijft aanraken - en waarom vrouwen hun handen op hun heupen moeten leggen tijdens gesprekken.

"De eerste stap bij het kijken naar je gesprekspartner is heel simpel: ik kijk naar je en kijk of je je prettig voelt in het gesprek. Blijf je kalm? Ben je nerveus? Zeg ik iets dat je van streek maakt? Ik let erop of onze bewegingen synchroon lopen: ik knik een beetje, knik jij dan ook? Ik buig mijn hoofd, buig jij ook het jouwe? Mensen hebben de neiging om onbewust harmonie uit te drukken door middel van bijpassende bewegingen. Als je beweegt zoals ik, voel je je goed, ik kan ervan uitgaan dat je op dit moment geen grote geheimen voor me verbergt.

Andere tekenen: "Kijk of de ander zijn gezicht aanraakt. Als iemand over zijn wang streelt - dat herinnert ons onbewust aan de kindertijd, veiligheid. Of als iemand zijn hand om zijn nek legt – dit is duidelijk een gebaar van zelfbescherming. En fronsen duidt op argwaan."

Armen op je heupen

"Toen wij, Homo sapiens, honderdduizenden jaren geleden ons lichaamshaar verloren, verdween ons vermogen om onszelf groter te maken door ons haar op te zetten, zoals apen en katten dat doen. Om een ​​soortgelijk effect te bereiken, ontwikkelden we ander gedrag. Je armen demonstratief op je heupen zetten maakt ons groter. Veel vrouwen komen naar een vergadering en nemen onwillekeurig weinig ruimte in beslag, ze leggen zelfs hun boeken, hun notitieboekjes netjes voor zich neer. Aan de andere kant, als je naar mannen kijkt, die maken zich groot. Iedereen die met de armen op de heupen zit bij een vergadering maakt territorium duidelijk. Ik zou vrouwen dat zeker adviseren.

Kaken bewegen heeft ook betekenis

"Laten we even nadenken over hoe onze hersenen werken. De hersenen willen de zogenaamde homeostase in stand houden, oftewel een balans van lichaamsfuncties. Telkens wanneer je iets hoort dat je gestrest maakt, wil je het op de een of andere manier goedmaken. En een van de manieren om met stress om te gaan, is door je kaak te bewegen, wat druk uitoefent op het kaakgewricht en het signaal naar de hersenen stuurt: ik doe iets, ik ben actief, alles komt goed."



:Op een nacht in 1985 was er een verschrikkelijke brand in een hotel in Puerto Rico. De eerste ondervraagde persoon was een bewaker. Toen ik hem vroeg of hij om 20.00 uur op zijn post was, zei hij ja, maar wreef in zijn ogen.

Achter het oog zit de hersenzenuw, een bijzonder korte verbinding met de hersenen. Het is bewezen dat daarover wrijven de snelste manier is om het hart te kalmeren. Het aanraken is gewoon een menselijk instinct. Dus ik wist dat er iets niet klopte. Ik bleef vragen, en het bleek dat hij de brand niet had aangestoken, maar wel zijn post had verlaten om zijn vriendin te bezoeken. Toen hij weg was kon de brandstichter via de achterdeur binnenkomen."