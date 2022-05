Waarom sporten een slecht idee is tijdens een coronagolf

De sportscholen waren dicht en sportclubs bleven gesloten tijdens de coronacrisis. En niet voor niets. Juist tijdens het sporten kan het virus zich makkelijk verspreiden, blijkt uit nieuw onderzoek waar NRC over schrijft.

Wie intensief sport, stoot 130 keer meer aerosolen uit dan in rust. Het aantal druppeltjes dat je uitademt neemt zelfs exponentieel toe met de intensiteit van de sport. Ben je besmet met het coronavirus dan vliegen de virusdeeltjes dus een stuk harder in het rond als je staat te zweten in de sportschool.

Duitse sportwetenschappers, wier studie deze week in PNAS verscheen. hebben nu voor het eerst vastgesteld in welke mate de besmettelijkheid groter is tijdens het sporten. De wetenschappers lieten acht mannen en acht vrouwen een fietstest doen, die na vier minuten zwaarder werd, totdat ze buiten adem raakten. Tijdens de maximale inspanning bleek er tien keer meer lucht in- en uitgeademd te worden en de concentratie aerosoldeeltjes was nog eens tien keer groter.

Op het toppunt was de totale hoeveelheid uitgestoten aerosoldeeltjes 132 keer hoger dan in rust. Het ging van 579 deeltjes per minuut naar 76.200 deeltjes. Daarbij stootten getrainde sporters 85 procent meer deeltjes uit dan de ongetrainde proefpersonen.