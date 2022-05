Man injecteert paddenstoelenthee als zelfmedicatie: ligt drie weken op ic

Een dertigjarige man met een bipolaire stoornis is levensgevaarlijk ziek geworden door het inspuiten van zelfgemaakte paddenstoelenthee met hallucinerende stoffen. De Amerikaan werd ernstig ziek door een schimmelinfectie in zijn bloed.

Tijdens een periode van manische en depressieve episodes las de man over alternatieve medicijnen tegen zijn bipolaire stoornis, waaronder het microdoseren van LSD en psilocybine. Hij besloot thee te trekken van magic mushrooms, de thee te filtreren met watten en bij zichzelf in een ader te injecteren.

Enkele dagen later werd hij ziek. Hij kreeg last van vermoeidheid, geelzucht, diarree en misselijkheid. Toen hij bloed ging overgeven bracht zijn familie hem naar het ziekenhuis. Zijn organen bleken uit te vallen en op de ic constateerden doktoren dat hij een ernstige bacteriële en schimmelinfectie in zijn bloed had opgelopen. De schimmel nam langzaam zijn bloedbaan over.

Na een intensieve antibiotica- en antischimmelkuur van 22 dagen kikkerde hij wonderwel weer op en mocht hij naar huis. Er is een wetenschappelijk artikel over de casus geschreven. De onderzoekers schrijven dat 'bovenstaand verhaal duidelijk maakt dat er meer informatie moet worden verstrekt over de gevaren van het gebruik van psilocybine en andere stoffen, bij gebruik op andere manieren dan voorgeschreven.'