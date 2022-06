Media zijn veel negatiever over vrouwelijke leiders

Vrouwelijke leiders worden in de media veel strenger beoordeeld dan mannelijke collega's Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van de McGill University in Montreal (Canada) over de tussen gender, faam en mediaverslaggeving.

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers vooral worden gezien als een reactie op een verstoring van oude gevestigde waarden.

Nog nooit eerder haalden zoveel vrouwen de top, zegt onderzoeksleider Eran Shor, professor sociologie aan de McGill University, volgens Business AM.Voor dat succes betalen velen een hoge prijs. "Er moet vaak met aanzienlijke gevolgen voor de verdere carrière en het persoonlijke leven van de betrokkene rekening worden gehouden.”

Voor de studie werden miljoenen mediaberichten over duizenden vrouwen en mannen in uiteenlopende domeinen – waaronder de politiek, het zakenleven, entertainment en sport – geanalyseerd.

“Wanneer van de bestaande machtsorde wordt afgeweken, moet met negatieve reacties rekening worden gehouden. Daarbij moet dan ook worden vastgesteld dat succesvolle vrouwen met een onevenredig grote hoeveelheid kritiek worden geconfronteerd.”

“Naarmate vrouwen succesvoller en beroemder worden, wordt de berichtgeving over hun persoon in de media steeds negatiever”, geeft Shor aan. “Bij mannen blijft daarentegen het sentiment in de berichtgeving, ongeacht hun niveau van faam, stabiel.”