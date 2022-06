Op komst: een apparaat dat het kan zien als jij porno kijkt

Chinese wetenschappers zeggen dat ze een apparaat hebben ontwikkeld dat kan detecteren wanneer een man naar pornografie kijkt door zijn gedachten te 'lezen'.

Onderzoekers in Peking hebben een testgroep onderworpen aan een reeks pornografische afbeeldingen, die illegaal zijn in China, en stuurden hun hersengolfpatronen vervolgens naar een "deep-learning" kunstmatige-intelligentieprogramma voor analyse.

De 'dader' moet nu nog een helm-achtig apparaat dragen om te kunnen worden betrapt. Het is een eerste stap om mensen met ongewenste emoties of ongewenste gedachten te betrappen.

Andere Chinese onderzoekers hebben hun bezorgdheid geuit over de ethische gevolgen van het apparaat. "Er is geen wet om het gebruik van dergelijke apparaten te reguleren of de gegevens die ze hebben verzameld te beschermen", vertelde een cybernetica-specialist van de University of Science and Technology of China in Hefei aan de South China Morning Post . De wetenschapper vroeg om niet genoemd te worden.