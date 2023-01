In China is het steeds normaler om je huisdier te klonen, maar goedkoop is het niet

In de meeste landen is het verboden om huisdieren te klonen, maar in China mag het, net als in Zuid-Korea en de VS. Maar vooral in China neemt het klonen van honden en katten een grote vlucht.

Goedkoop is het niet. Bij Sinogene, een van de drie bedrijven in de wereld waar commercieel huisdieren worden gekloond, kost een nieuwe kat 35.000 euro en een gekloonde hond 50.000.

Sterke groei

De praktijk is nog jong. "Onze eerste gekloonde kat werd geboren in 2019, de eerste gekloonde hond in 2017", vertelt bestuursvoorzitter van Sinogene Mi Jidong, tegen de NOS. Inmiddels heeft het bedrijf honderden huisdieren gekloond.

En er blijft genoeg ruimte voor groei. Niet alleen worden de Chinezen snel rijker, ze willen ook steeds vaker een huisdier. De huisdiereneconomie is naar schatting met 25 procent gegroeid in 2022. De waarde ligt rond de 37 miljard euro. De coronapandemie heeft de groei versneld: nog meer dan hier moesten de Chinezen massaal thuisblijven en dus kwam er ruimte voor een huisdier.

Maar nog altijd zijn er veel minder dan in Europa: zo'n 100 miljoen huisdieren op 1,4 miljard Chinezen. Er is dus nog veel potentie voor de gekloonde huisdierenindustrie.

Draagmoeder

Dat klonen is nog niet zo eenvoudig. "Het proces begint met het verzamelen van weefsel van het te klonen dier", legt vicepresident Wang Yining uit van Sinogene. Dat kan een stukje huid zijn van een levend of dood dier, mits gekoeld bewaard.

Wetenschappers van het bedrijf halen vervolgens de celkern met het opgeslagen dna uit de opgekweekte cellen en plaatsen die in een eicel. De bevruchte cellen worden bij een draagmoeder, vaak een beagle, in de baarmoeder geplaatst. "Van daaruit groeit het uit tot een embryo", zegt Wang. "Voor de draagmoeder voelt het alsof het haar eigen jong is."

De dieren dienen niet alleen ter vermaak, ook politiehonden worden gekloond. "De eerste generatie is nu drie, vier jaar oud", vertelt Mi. "Die honden worden ook bij grote evenementen ingezet, zoals tijdens de Olympische Spelen."