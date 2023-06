Baanbrekend en eng: synthetische menselijke embryo’s gecreëerd

Wetenschappers hebben synthetische menselijke embryo's gemaakt met behulp van stamcellen. Deze model-embryo's lijken op die in de vroegste stadia van menselijke ontwikkeling en kunnen een cruciaal venster bieden op de impact van genetische aandoeningen en de biologische oorzaken van herhaalde miskramen.

Het werk roept echter ook ernstige ethische en juridische problemen op, aangezien de in het laboratorium gekweekte entiteiten buiten de wetgeving vallen. De structuren hebben geen kloppend hart of het begin van een brein, maar omvatten cellen die normaal gesproken de placenta, de dooierzak en het embryo zelf zouden vormen.

Op korte termijn is er geen vooruitzicht dat de synthetische embryo's klinisch worden gebruikt. De motivatie voor het werk is dat wetenschappers de 'black box'-ontwikkelingsperiode begrijpen, die zo wordt genoemd omdat wetenschappers alleen embryo's in het laboratorium mogen kweken tot een wettelijke limiet van 14 dagen.