Is water met prik net zo gezond als plat water?

Er doen nogal wat verhalen de ronde over bruiswater. Is het slechter voor je tanden? Krijg je er een voller of zelfs opgeblazen gevoel van? En hydrateert het minder goed dan plat water? De Belgische diëtiste en onderzoeker Helene Schroé neemt deze mythes in HLN onder de loep.

Verzadiging

Je krijgt geen honger van het drinken van koolzuurhoudend water, zoals sommige mensen denken. Sterker nog: “Onderzoeken tonen aan dat water in het algemeen, dus ook spuitwater, je sneller een voller gevoel geeft en je dus sneller verzadigd bent. Daarom raad ik altijd aan om twee glazen water te drinken voor je aan je maaltijd begint. Bovendien drink je geen frisdrank wanneer je bruisend water drinkt, en minder frisdrank consumeren, helpt ook om je gewicht stabiel te houden”, legt Schroé uit.

Opgeblazen gevoel (bij sporten)

“Bij de meeste mensen zal bruiswater geen problemen veroorzaken. Dat komt omdat het meeste koolzuurgas eigenlijk al ontsnapt wanneer je de fles opent en slechts een kleine hoeveelheid je maag bereikt. Je maagwand neemt dan nog eens het meeste koolzuur op, waardoor maar een heel kleine hoeveelheid tot bij je dunne darm komt. Er kunnen wel problemen ontstaan bij mensen die gevoelige darmen hebben, zoals mensen met het prikkelbaredarmsyndroom, bij mensen met reflux (maagzuur) of bij mensen die net een maagverkleining lieten uitvoeren. Enkel tijdens het sporten kan het bij iedereen een opgeblazen gevoel geven en drink je dus beter plat water.”

Geen verschil in hydratatie

Schots onderzoek bevestigt dat er geen verschil in hydratatie is tussen spuitwater en plat water. “De onderzoeker vergeleek hydratatie door bruisend water, plat water en andere drankjes. Er bleek geen verschil te zijn. Wel is er een verschil in hydratatie als de producent bijvoorbeeld elektrolyten zoals natrium toevoegde. Natrium – beter bekend als zout – in dranken zorgt ervoor dat je lichaam water beter kan opnemen en je dus beter gehydrateerd bent. Sporters die heel veel zweten, kiezen dus beter voor zo’n water. Veel sportdranken bevatten elektrolyten”, aldus de diëtiste.

Slecht voor het gebit?

Het is onzin dat spuitwater slecht voor de tanden zou zijn. Cola en andere frisdranken zijn dat wél. “Het gerucht circuleert dat de toevoeging van koolzuurgas – dat voor de bubbeltjes zorgt – de zuurtegraad van het water verhoogt en dat dat zuur je tandglazuur aantast. Maar koolzuur is daar een te zwak zuur voor. Het verhoogt de zuurtegraad van water niet heel erg. Cola bevat naast koolzuurgas ook fosforzuur, wat het drankje wél veel zuurder maakt en je tandglazuur dus wel aantast. Daarnaast is de suiker in cola ook heel schadelijk voor je tanden”, besluit Schroé.