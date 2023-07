Wetenschappers onthullen: Dit zijn de beste flirtmethodes

De één heeft een pakkende openingszin die hij telkens weer met gemengd succes inzet. De ander maakt complimentjes en gooit er af en toe een zwoele knipoog uit. Maar wat zijn nou eigenlijk de beste flirtmethodes? De ene techniek is effectiever dan de ander, zegt de wetenschap.

Noorse onderzoekers richtten zich op heteroseksuele studenten uit Noorwegen en de Verenigde Staten. Ze kregen liefst veertig verschillende flirttechnieken voor de kiezen en gaven aan wat hun voorkeur was bij het zoeken naar een partner voor een kortstondige of langdurige relatie. Er bleken nogal wat verschillen te zijn tussen de wensen van mannen en vrouwen.

Fysieke en verbale moves

De ene situatie is de andere niet, legt onderzoeker Leif Edward Ottesen uit: “Het hangt af van het geslacht en het doel van het flirten. Gaat het om een langdurige of kortstondige relatie?” Vrouwen die op zoek zijn naar een scharrel of onenightstand hebben succes met fysieke signalen. “Vriendelijk contact als knuffelen of een kus op de wang is in dit geval niet genoeg. Ben je als vrouw op zoek naar een kortstondig avontuur? Kies dan voor dichtbij iemand staan, lichaamscontact en aanrakingen.”

Andersom redden mannen het niet alleen met fysieke en seksuele 'moves'. Ben je als man op zoek naar een kortstondige relatie, dan zul je ook verbaal een duit in het zakje moeten doen. “Glimlachen, interesse tonen in gesprekken, complimenten geven en iemand aan het lachen maken, vergroten jouw kansen”, aldus Ottesen.

Op zoek naar een vaste relatie?

Mannen die op zoek zijn naar een vaste relatie kunnen het beste 'vrijgevig' overkomen en laten zien dat ze 'bereid zijn om zich aan iemand te binden'. Er is één flirttechniek voor mannen die er bovenuit steekt in het onderzoek, en dat is humor. “Mensen denken dat humor, of in staat zijn om iemand aan het lachen te maken, de meest effectieve manier is voor mannen die een langdurige relatie zoeken.”

Een vrouw die op zoek is naar een onenightstand heeft echter weinig aan een goeie grap om haar doel te bereiken. Wel is het zo dat lachen om de grappen van de ander een erg effectieve strategie is voor zowel mannen als vrouwen om de tegenspeler in te palmen. Zelf grappig zijn is dus niet genoeg voor mannen. “Voor vrouwen is het ook belangrijk dat je een potentiële partner laat merken dat je die persoon grappig vindt”, legt mede-onderzoeker Rebecca Burch uit.

Weet je niet waar je moet beginnen? Ottesen geeft het advies om te beginnen met twee andere effectieve flirtmethodes: glimlachen en oogcontact.