Vijf signalen dat iemand waarschijnlijk hele nare ouders had

Je wordt gevormd door de belevenissen en gevoelens uit je jeugd. Dit kunnen liefdevolle herinneringen zijn, maar er zijn ook mensen die niet graag aan hun kinderperiode terugdenken. De volgende signalen kunnen erop duiden dat iemand niet uit een veilig gezin komt.

Bang om fouten te maken

De angst om fouten te maken is kenmerkend voor een onveilige opvoeding. Een woede-uitbarsting of straf hing altijd in de lucht, waardoor deze mensen ook op latere leeftijd er nog alles aan zullen doen om zo min mogelijk fouten te maken.

Moeite met complimenten aannemen

Mensen die geen fijne jeugd hebben gehad, kunnen moeite hebben om een compliment aan te nemen vanwege hun onzekerheid. Ze denken dat ze het niet verdienen of geven direct een groter compliment terug om het oorspronkelijke compliment te overschaduwen.

Slecht zijn in sorry zeggen

Als een ouder het kind zich regelmatig schuldig laat voelen dat ze überhaupt bestaan, dan kan het zijn dat deze persoon later moeite heeft om sorry te zeggen. Of hij of zij maakt juist continu excuses voor kleine dingen, omdat ze dat gewend zijn uit hun jeugd.

Iets kleins kan woede ontketenen

Kinderen die in een gezin opgroeien waar op een ongezonde manier met emoties wordt omgegaan, hebben een grotere kans om op latere leeftijd hun emoties slecht te reguleren. Ze kunnen om kleine dingen opeens in woede uitbarsten omdat ze gewend zijn dat het zo gaat, nooit geleerd hebben om hun emoties onder controle te houden of om hier op een gezonde manier mee om te gaan.

Overdreven behulpzaam zijn

Als je niet in een veilig gezin bent opgegroeid, kan het zijn dat je een 'people pleaser' wordt. Deze mensen laten alles uit hun handen vallen om een dierbare te helpen, maar houden er niet van als een ander hen hulp aanbiedt.