Nee, u heeft geen 2 kilogram bacteriën in uw lijf

Er bestaan hardnekkige mythes over de bacteriën die op en in ons leven. Zoals de mythe dat elke mens 1 tot 2 kilo bacteriën meedraagt. Twee Britse onderzoekers zetten de ‘misinformatie’ recht, schrijft De Standaard

Dit zijn drie bekende mythes:

1.. ‘Je hebt meer dan tien keer zoveel bacteriën als lichaamscellen.’

Een mens heeft ongeveer evenveel lichaamscellen als microben. Het is dus niet 1:10 maar 1:1.

2. . ‘De microben van de mens wegen samen 1 tot 2 kilo.’

De hoofdbrok van de microben waarmee de mens rondloopt, zit in de darmen en de ontlasting. De gemiddelde stoelgang van mensen weegt 200 gram en de totale darminhoud is hooguit dubbel zo zwaar. Dat gewicht gaat voor minder dan de helft op het conto van micro-organismen. In de darminhoud zit dus niet meer dan een paar honderd gram aan micro-organismen. Het lijkt daarom aannemelijk dat een mens in totaal minder dan een halve kilo microben met zich meedraagt.

3. . ‘Je “erft” het microbioom van je moeder bij de geboorte.’

Bij een vaginale bevalling krijgen kinderen een ‘bacteriële doop’ in het geboortekanaal. Het effect op de ontwikkeling en gezondheid is beperkt Mensen houden maar weinig micro-organismen die ze bij de geboorte meekrijgen over tot in hun volwassen leven.