Waaraan herken je linkshandigheid

Vandaag is de 'Dag van de linkshandigheid'. Wat is linkshandigheid?

Linkshandigheid wordt gedefinieerd als het hebben van een voorkeur voor het gebruik van de linkerhand. Meestal, maar niet altijd, zijn linkshandigen ook linksvoetig en is het linkeroog dominant ten opzichte van het rechteroog. Linksvoetig of linksbenig wil zeggen dat ze hun linkervoet gebruiken om bijvoorbeeld tegen een bal te schoppen of hoog te springen.

Rechts- of linkshandigheid ontwikkelt zich bij de mens vanaf het zesde levensjaar (lateralisatiefase). Linkshandigen hebben, in tegenstelling tot wat er wordt gedacht, geen dominante (re) rechterhersenhelft, het is vaker links of gemengd.

Het hebben van een voorkeurshand heeft tot gevolg dat allerlei vaardigheden uitsluitend met de voorkeurshand worden aangeleerd en deze hand zich veel sterker ontwikkelt dan de andere hand. Dit uit zich in een betere motoriek: de voorkeurshand heeft sterker ontwikkelde spieren die beter bestuurbaar zijn en meer kracht hebben. Bijvoorbeeld, schrijven wordt alleen aangeleerd met de voorkeurshand. De andere hand leert dit niet en kan dan ook nauwelijks schrijven.

Ongeveer 10% van de wereldbevolking is linkshandig. Dit betekent dat er ongeveer 780 miljoen linkshandigen in de wereld zijn. Mannen zijn 23% meer geneigd om linkshandig te zijn dan vrouwen. In de loop der jaren is het percentage linkshandigen blijven stijgen. Het wordt geschat dat 2% van de wereldbevolking linkshandig was in 1860, 4% in 1920 en momenteel staat het op 10-12%.