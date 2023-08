Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

Als je regelmatig een doekje over het aanrecht en langs de kastjes haalt, dan houd je bacteriën, schimmels en ongedierte wel op afstand. Toch zijn er plekken in de keuken die de meeste mensen steeds weer overslaan bij het schoonmaken. Het smerigste onderdeel is er eentje die je waarschijnlijk niet verwacht.

Kruidenpotjes

Er zijn weinig mensen die erbij stilstaan om de kruidenpotjes af te nemen, maar gaandeweg verandert de verpakking in een broeinest van microben. Je brengt de gerechten tijdens het koken mogelijk op smaak met kruiden zonder eerst je handen te wassen. En voor je het weet, vormen de kruidenpotjes een smoezelig, onhygiënisch hoekje van je keuken.

Neem dus de volgende keer ook de kruidenpotjes mee, wanneer je de keuken schoonmaakt. Maak een warm sopje en poets de buitenkant en de randjes van de verpakking goed af, want hier vindt de kruisbesmetting het makkelijkst plaats. Zorg ook dat je tijdens het kokkerellen je handen wat vaker wast. Zeker als je rauw vlees, verse vis, rauwe eieren of schaal- en schelpdieren prepareert.

Bon appétit!