Waarom is samen zingen zo leuk?

Zingen is fijn. Maar met een groep anderen zingen nog fijner of minstens minder eng. In een koor of op de voetbaltribune en kroeg, samen zingen doen we graag. Maar waarom?

Samen zingen is een activiteit die veel voordelen heeft voor je lichaam en je geest. Hier zijn enkele redenen waarom samen zingen zo leuk is:

Samen zingen vermindert stress. Een studie uit 2017 mat de hoeveelheid cortisol, het stresshormoon, in het speeksel van de deelnemers voor en na het zingen. De onderzoekers ontdekten dat de hoeveelheid cortisol lager was na het zingen, wat erop wijst dat mensen zich meer ontspannen voelden nadat ze een liedje hadden gezongen.

Samen zingen stimuleert de immuunrespons. Er is enig bewijs dat zingen je immuunsysteem kan versterken en je kan helpen om infecties te bestrijden. Een studie uit 2004 vergeleek de effecten van zingen met de effecten van alleen luisteren naar muziek. Degenen die zongen, vertoonden hogere niveaus van immunoglobuline A, een antilichaam dat je lichaam afscheidt om je te beschermen tegen infecties.

Samen zingen verhoogt de pijngrens. Wanneer je in een groep zingt, of het nu een groot koor of een kleinere groep is, veroorzaakt het collectieve zingen dat je lichaam endorfines vrijgeeft. Dit hormoon kan positieve gevoelens opwekken en zelfs je pijnperceptie veranderen. Een studie uit 2012 wees uit dat zingen, trommelen en dansen in een groep de afgifte van hormonen veroorzaakt die je pijntolerantie verhogen op een manier die alleen luisteren naar muziek niet doet.

Samen zingen verbetert de ademhaling, de houding en de spierspanning. Zingen is een bijzonder gunstige activiteit voor het verbeteren van deze aspecten van je fysieke gezondheid1. Zingen kan ook helpen om snurken te verminderen, omdat het de manier waarop je ademt verandert, zelfs als je niet zingt.

Samen zingen is dus niet alleen leuk, maar ook gezond. Het is een manier om je verbonden te voelen met anderen, je stemming te verbeteren en je welzijn te bevorderen.