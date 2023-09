Oestrogeen: wat het doet en 5 voordelen

Oestrogeen is een vrouwelijk geslachtshormoon dat verschillende functies heeft in het lichaam. Het is betrokken bij de groei en ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtsorganen, de zwangerschap, de botten, de huid, de hersenen en het hart1. Enkele voordelen van oestrogeen zijn:

Het beschermt tegen botontkalking (osteoporose) door de botdichtheid te verhogen.

Het verbetert de stemming, de slaap, het seksueel gedrag en het eetgedrag door de aanmaak van serotonine en endorfine te stimuleren.

Het houdt de vagina soepel en gezond door voldoende vocht te produceren.

Het verlaagt het risico op hart- en vaatziekten door de bloedvaten te verwijden en het cholesterolgehalte te verlagen.

Het bevordert de vruchtbaarheid en de zwangerschap door de eisprong, de baarmoeder en de placenta te ondersteunen.

