Slaap je beter als je sokken draagt in bed?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het per persoon verschilt of je beter slaapt als je in bed sokken draagt. Sommige mensen vinden dat ze sneller in slaap vallen en beter slapen als ze warme voeten hebben, terwijl anderen het juist oncomfortabel vinden om sokken aan te hebben in bed.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die met sokken aan slapen sneller in slaap vallen dan mensen die zonder sokken slapen. Dit komt waarschijnlijk doordat koude voeten een signaal naar de hersenen kunnen sturen dat het lichaam nog niet klaar is om te slapen.

Een ander voordeel van het dragen van sokken in bed is dat het je voeten beschermt tegen uitdroging en schimmels. Sokken absorberen vocht en helpen om je voeten warm te houden.

Als je het prettig vindt om sokken aan te hebben in bed, dan kun je deze het beste van zacht en ademend materiaal kiezen. Ook is het belangrijk dat de sokken niet te strak zitten, zodat je bloedsomloop niet belemmerd wordt.

Als je het juist oncomfortabel vindt om sokken aan te hebben in bed, dan is dat natuurlijk ook prima. Er is geen bewijs dat het dragen van sokken in bed schadelijk is.