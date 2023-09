Hoe snel gaat een kogel?

De snelheid van een kogel varieert per type wapen, kaliber en type kogel. Over het algemeen zijn kogels uit moderne vuurwapens veel sneller dan kogels uit ouderwetse vuurwapens.

Een 9mm-kogel uit een pistool heeft een mondingssnelheid van ongeveer 370 meter per seconde. Dit komt neer op ongeveer 1.260 kilometer per uur. Een .50-kogel uit een machinegeweer heeft een mondingssnelheid van ongeveer 910 meter per seconde. Dit komt neer op ongeveer 2.990 kilometer per uur.

Een tennisbal wordt over het algemeen met een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur geserveerd. Dit is dus veel langzamer dan een kogel.

De volgende tabel geeft een overzicht van de mondingssnelheden van enkele veelgebruikte kogels in kilometer per uur:

Kaliber Mondingssnelheid (km/h) 9mm 1.260 .45 ACP 965 .50 2.990 7.62x51mm NATO 2.800 .30-06 Springfield 2.700

Het is belangrijk om te weten dat de snelheid van een kogel kan variëren afhankelijk van een aantal factoren, zoals de kwaliteit van de munitie, de conditie van het wapen en de omstandigheden waarin de kogel wordt afgevuurd.