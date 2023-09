Vroeg de kerstboom zetten truttig? Nee hoor, je wordt er juist veel gelukkiger van

We mopperen dat de pepernoten alweer in de supermarkt liggen en de Intratuin vol ligt met kerstspullen, maar eigenlijk zouden we juist blij moeten zijn. We worden er namelijk een stuk gelukkiger van.

Dat blijkt uit onderzoek van twee psychologen in de Verenigde Staten naar mensen die vroeg hun kerstversiering van zolder halen. Deze mensen blijken dus veel gelukkiger dan de mensen die pas tegen kerst in actie komen.

De onderzoekers hebben ook wel een verklaring: een kerstboom, de lichtjes, de krans op de voordeur, het haalt goede herinneringen uit onze jeugd boven. En niet alleen de versiering zelf, ook het ophangen ervan, als gezamenlijke activiteit, doet ons terugdenken aan mooie momenten van vroeger.

Verder maakt het ook uit hoeveel kerstversiering je ophangt. In Nederland vinden we het al snel ordinair als de hele tuin volstaat met knipperende rendieren en felgekleurde kerstmannen, maar van dat idee zouden we toch af moeten. Mensen die hun huis meer versieren worden namelijk aardiger gevonden en stellen zich meer open voor buurtgenoten.

Krijg je dus commentaar omdat je je huis begin december al hebt volhangen met lichtjes - het 'mag' in Nederland tenslotte pas na Sinterklaas - laat je dan niet van de wijs brengen: jij weet wat goed voor je is.