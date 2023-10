Houdt jouw hond zijn kopje schuin? Dan is hij/zij slim

Honden hebben altijd hun eigen manieren gehad om met ons te communiceren. Een kwispelende staart duidt op blijdschap, terwijl het verbergen van de staart tussen de poten onzekerheid toont. Maar wat betekent het als je hond je met een schuin gehouden kop aankijkt? Volgens dierendokter Rob Lückerath heeft dit te maken met intelligentie, zegt hij in Het Nieuwsblad

Onderzoek aan de Universiteit van Boedapest in oktober 2021 wees uit dat het schuin houden van de kop een teken van intelligentie is bij honden. Slimme honden proberen actief woorden te begrijpen en te leren. "Zeg je 'koekje', dan weet elke hond snel dat er iets lekkers volgt. Daarvoor hoeft hij niet buitengewoon intelligent te zijn," aldus Lückerath. "Maar het wordt een ander verhaal als je hem vraagt om een specifiek speeltje uit een bak in een andere kamer te halen."

In een onderzoek werden zeven bordercollies gevraagd om speeltjes te brengen. Terwijl de meeste honden moeite hadden met het onthouden van de namen van slechts twee speeltjes, konden de slimme honden er minstens tien onthouden en ze ophalen in een andere kamer. Opvallend was dat de slimme honden vaak hun kop schuin hielden tijdens het begrijpen van de opdracht. Dit gedrag duidt erop dat ze extra hun best doen om te begrijpen wat er van hen wordt gevraagd.

Betekent dit dat minder slimme honden slechter af zijn? Absoluut niet, zegt Rob Lückerath. Het begrijpen van je hond gaat niet alleen over hoe goed je hond jou begrijpt, maar ook over hoe goed jij de taal van je hond begrijpt. Het schuin houden van de kop is gewoon een interessante observatie over intelligentie en communicatie bij honden.

Als je hond echter constant zijn kop schuin houdt, kan dit een teken zijn van een medisch probleem, zoals een ontsteking in het midden- of binnenoor. In dat geval is een bezoek aan de dierenarts en een antibioticakuur noodzakelijk om het probleem te verhelpen.