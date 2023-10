Koffie kan helpen af te vallen

Een nieuwe studie suggereert dat meer koffie drinken kan helpen af te vallen. De studie onderzocht de correlatie tussen koffieconsumptie en gewichtstoename en ontdekte dat het verhogen van de koffie-inname met één kopje per dag zonder toegevoegde suikers kan leiden tot een gewichtsafname over een periode van vier jaar.

Het toevoegen van suiker aan koffie resulteerde echter in gewichtstoename. Het onderzoek benadrukt de potentiële voordelen van koffie voor mensen die willen afvallen.

Er zijn ook een paar kanttekeningen. Ten eerste, het effect van cafeïne op de vetverbranding is niet heel groot en kan per persoon verschillen. Het is dus geen wondermiddel dat je snel kilo’s laat verliezen.

Ten tweede, het effect van cafeïne kan afnemen naarmate je er meer aan gewend raakt. Je lichaam past zich namelijk aan aan de hoeveelheid cafeïne die je binnenkrijgt.

Ten derde, koffie bevat zelf geen calorieën, maar als je er melk en/of suiker aan toevoegt, dan verhoog je wel de calorie-inname2. Dat kan het afvallen juist bemoeilijken.

Dus, het advies is om koffie met mate te drinken, zonder melk en/of suiker, en om het te combineren met een gezond en gevarieerd voedingspatroon en voldoende beweging. Het Voedingscentrum raadt aan om niet meer dan vier kopjes koffie per dag te drinken, omdat te veel koffie ook nadelen kan hebben voor je gezondheid. Te veel koffie kan bijvoorbeeld je bloeddruk verhogen, je slaap verstoren, je maag irriteren of je angstig maken1.