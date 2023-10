Het doet er toe in welke volgorde je eets

Iedereen heeft wel geleerd dat het belangrijk is om gezond te eten en dat bepaalde voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en eiwitten essentieel zijn voor onze gezondheid. Maar maakt het nu uit in welke volgorde we onze voedingsstoffen eten? Het antwoord is ja, het maakt zeker wel een verschil.



Om te beginnen moeten we begrijpen hoe ons lichaam voeding verwerkt. Wanneer we voedsel eten dat rijk is aan koolhydraten, zoals pasta of brood, worden deze koolhydraten afgebroken tot glucose, een vorm van suiker. Insuline is een hormoon dat wordt afgescheiden door de alvleesklier en het helpt om glucose uit ons bloed te halen en in onze cellen te transporteren voor energie. Als we grote hoeveelheden koolhydraten eten, moet onze alvleesklier veel insuline aanmaken om deze glucose uit ons bloed te halen, waardoor ons bloedsuikerniveau snel stijgt en weer daalt. Als gevolg hiervan voelen we ons vermoeid en hongerig.

Eiwitten en vetten daarentegen, worden veel langzamer afgebroken dan koolhydraten. Dit betekent dat onze alvleesklier niet zoveel insuline hoeft aan te maken om deze voedingsstoffen te verwerken. Door onze maaltijden in een bepaalde volgorde te eten kunnen we dus de productie van insuline verminderen en voorkomen dat ons bloedsuikerniveau te snel stijgt en daalt. Dit heeft allemaal een positief effect op ons energieniveau en onze algehele gezondheid.

Een goede manier om onze voeding te plannen is om te beginnen met het eten van eiwitten. Denk hierbij aan producten zoals mager vlees, kip, vis, tofu, quinoa en bonen. Eiwitten stimuleren de productie van het hormoon glucagon dat helpt om vet te verbranden en het stabiliseert ons bloedsuikerniveau.

Vervolgens kiezen we voor complexe koolhydraten zoals volkoren pasta, bruine rijst of zoete aardappelen. Deze koolhydraten bevatten vezels die ervoor zorgen dat de koolhydraten langzamer worden afgebroken en ons langer verzadigd houden. Ten slotte voegen we gezonde vetten toe aan onze maaltijd, zoals avocado's, noten of olijfolie. Deze vetten bieden een langzame en constante energiebron en hebben tal van gezondheidsvoordelen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat de volgorde van het eten van voedingsstoffen afhankelijk is van jouw persoonlijke behoeften en doelen. Als je bijvoorbeeld een sporter bent, kan het voor jou beter zijn om eerst koolhydraten te eten voor extra energie, en als je wilt afvallen dan kan het verstandiger zijn om eerst eiwitten te eten om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden en vet te verbranden.