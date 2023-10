Waarom dragen chirurgen altijd blauwe of groene pakken?

Misschien heb je je nog nooit afgevraagd waarom chirurgen en ander personeel in de operatiekamer groene of blauwe kleding aan hebben, maar na het lezen van bovenstaande titel zal dit anders zijn. Waren ze wit zat en wilden ze wat kleurrijkers? Nee, het zit anders.

Tot 1900 droegen doktoren in de operatiekamer normale kleding, en daarna stapten ze over op wit. Maar vanaf 1914 kwamen de kleuren groen en blauw in zwang, niet alleen voor operatiekleding, maar ook voor de inrichting van de operatiekamer. Dit heeft met het zicht en de concentratie van de zorgverleners te maken.

Ghosting

Tijdens een operatie zijn de kleuren in het werkgebied vooral rood en roze. Wanneer je lang naar dezelfde kleuren kijkt, is dit vermoeiend voor de ogen en zul je details missen. Wanneer je even wegkijkt naar wit, zie je wazige rode vlekken verschijnen. Dit noemen we ghosting.

Groen en blauw zijn contrasterende kleuren ten opzichte van rood. Wanneer je even wegkijkt naar blauw of groen, dan reset je als het ware weer even je ogen. Zo kan een chirurg langere operaties doen zonder dat dit een negatief effect heeft op zijn zichtvermogen.