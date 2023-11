Kans op overlijden veel groter als je weinig vrienden of familie ziet

Al langer weten we dat eenzaamheid slecht is voor je gezondheid. Nu hebben wetenschappers in een heel groot onderzoek er een cijfer op geplakt: wie nooit bezoek krijgt van familie of vrienden heeft 39 procent meer kans om dood te gaan. Opvallend: groepsactiviteiten kunnen dat gemis niet compenseren.

Tot die conclusie kwamen onderzoekers na analyse van UK Biobank-data van bijna 460.000 Britten met een gemiddelde leeftijd van 56,5 jaar. Hen werd gevraagd naar vijf typen sociaal contact: hoe vaak kregen ze bezoek van vrienden of familie, hoe vaak deden ze mee aan groepsactiviteiten, woonden ze alleen of niet, hoe vaak konden ze iemand in vertrouwen nemen en hoe vaak voelden ze zich eenzaam. In de ruim 12,5 jaar daarna overleden iets meer dan 33.000 deelnemers.

Bij mensen die nooit bezoek kregen van familie of vrienden was het verband met overlijden het sterkst: zij liepen bijna 40 procent meer risico. Kregen ze minimaal één keer per maand visite dan had dat direct een beschermend effect en wekelijkse groepsactiviteiten hielpen juist weer niet zo.

Onduidelijk is nog hoeveel sociale interactie er nodig is om de kans op overlijden bij sociaal geïsoleerde mensen echt kleiner te maken. Hoe dan ook, heeft sociaal contact een bijzonder groot effect op de gezondheid, en juist persoonlijk contact is daarbij belangrijk.