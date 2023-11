Er gebeurt niks met de hersenen van kleine kinderen als ze veel op schermen kijken

Er is geen bewijs dat beeldschermtijd schadelijk is voor het denkvermogen of het welzijn van kinderen, concluderen ​onderzoekers. Zelfs degenen die vele uren per dag beeldschermen gebruiken, vertoonden geen aanwijzingen van een verminderde hersenfunctie of een slechtere geestelijke gezondheid.

De onderzochte kinderen varieerden heel erg in schermgebruik. Sommige mochten helemaal nooit op schermen kijken, anderen wel 4 uur per dag. Toch werd geen relevant verschil gezien in hun mentale ontwikkeling.