Krijg je hoofdpijn van rode wijn? En zo ja: waarom is dat zo?

Veel mensen associëren rode wijn met gezelligheid en ontspanning. Maar sommige mensen krijgen na het drinken van rode wijn hoofdpijn. Misschien heb je zelfs weleens meegemaakt dat je na het drinken van rode wijn wakker werd met een bonkende hoofdpijn. Maar waarom krijgen sommige mensen hoofdpijn van rode wijn en anderen niet?

Hoofdpijn na rode wijn kan te wijten zijn aan een verscheidenheid aan factoren - van allergieën tot histamines - en het kan zelfs variëren tussen individuen. Een mogelijkheid is dat deze hoofdpijn wordt veroorzaakt door het tanninegehalte in rode wijn. Tannines zijn een soort natuurlijke verbinding die aanwezig is in rode druiven en die verantwoordelijk is voor de smaak van rode wijn. Sommige mensen hebben een lagere tolerantie voor tannines dan anderen, en een hoge inname kan leiden tot hoofdpijn.

Een andere mogelijke oorzaak van hoofdpijn na het drinken van rode wijn is sulfieten. Deze chemische stoffen worden soms aan wijn toegevoegd als conserveermiddel en kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. Mensen met astma lopen vooral risico op het ervaren van hoofdpijn als gevolg van sulfieten. Het is vermeldenswaard dat alle wijnen, zowel rood als wit, sulfieten bevatten, niet alleen rode wijn, hoewel rode wijn bekend staat als een veelvoorkomende boosdoener vanwege het hogere tanninegehalte.

Een andere mogelijke oorzaak van hoofdpijn na het drinken van rode wijn is overmatige consumptie. Dit is natuurlijk vanzelfsprekend, maar alcohol is een bekende trigger voor hoofdpijn en overmatig gebruik kan leiden tot uitdroging, wat op zijn beurt kan leiden tot hoofdpijn.

Ten slotte zijn sommige mensen meer vatbaar voor hoofdpijn na het drinken van rode wijn vanwege de histamines die het bevat. Histamines zijn een natuurlijke verbinding die vrijkomt bij het fermentatieproces van wijn en kunnen bij sommige mensen een bijwerking zijn. Sommige mensen hebben misschien een tekort aan een enzym dat histamines afbreekt, wat leidt tot hoofdpijn en andere onaangename symptomen.